Jamie Redknapp está 'apaixonado' por Thiago Silva

Jamie Redknapp foi jogador e atualmente é um dos mais respeitados comentadores de futebol em Inglaterra. Convidado a avaliar a contratação de Thiago Silva por parte do Chelsea, Redknapp considerou o brasileiro de 35 anos como o melhor reforços dos 'blues', colocando-o num patamar acima de nomes como Timo Werner, Hakim Ziyech e Kai Havertz.

"Poderá acabar por ser a melhor contratação do Chelsea devido a toda a sua experiência. Pode não ser a contratação mais sonante do clube, mas tendo em conta todos os jogadores jovens do plantel, o Thiago Silva será importante para acalmar as hostes e puxar responsabilidade ao grupo", registou.

"Tem um conhecimento profundo do jogo e alinhou em clubes de topo como o Paris SG e o Milan. É um vencedor, jogou várias vezes na Liga dos Campeões e capitaneou a seleção do seu país. Vai ser interessante perceber quem será o seu companheiro na defesa", revelou.