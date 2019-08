O Everton anunciou esta sexta-feira a contratação de Jean-Philippe Gbamin. O jogador assinou um contrato de cinco anos com os toffees, proveniente do Mainz. O clube de Liverpool não revela os valores envolvidos na transferência, mas a imprensa inglesa adianta que terão sido investidos 27,3 milhões de euros nesta transação.O médio defensivo de 23 anos é a quarta contratação do Everton neste mercado, depois de André Gomes, Jonas Lossl e Fabian Delph.O costa-marfinense já falou ao canal de televisão do clube e mostrou a sua satisfação pela mudança. "É um grande momento com muita emoção e agora cabe-me a mim provar no campo porque é que me compraram", disse.Marco Silva também manifestou o seu contentamento pela aquisição. "Ele está pronto para este desafio - vem para nos ajudar a sermos melhores. Ele tem muita ambição de jogar no Everton, encaixa no nosso modelo e vai dar-nos soluções diferentes no meio-campo", disse o treinador.