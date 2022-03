Jermain Defoe coloca ponto final na carreira aos 39 anos

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jermain Defoe OBE (@iamjermaindefoe)

E aos 39 anos, o fim. Jermain Defoe anunciou esta quinta-feira o final da carreira como jogador de futebol. Numa longa publicação nas redes sociais, o antigo internacional inglês assume ter sido "uma decisão muito difícil e discutida com a família".Defoe recordou a estreia em 1999 e sublinhou ser "a hora certa" para se afastar dos relvados. "Tive uma incrível jornada e conheci pessoas fantásticas neste jogo. O futebol vai estar sempre no meu sangue e enche-me de orgulho olhar para trás e ver a bela carreira que tive. Agora, quero passar tempo com os meus amigos e família antes de avançar para outro capítulo da minha carreira. Obrigado a todos os fãs de todos os clubes nos quais joguei, aos meus colegas fantásticos, treinadores e staff que foram parte essencial na minha carreira", sublinhou antes de deixar um agradecimento especial à... mãe."Deste-me uma bola quando eu tinha dois anos e fizeste-me acreditar que o meu sonho podia tornar-se realidade. Tudo o que sou devo-o a ti", concluiu.Defoe foi internacional por Inglaterra 57 vezes (marcou 20 golos) e jogou no West Ham, Bournemouth, Tottenham, Portsmouth, Toronto FC, Sunderland e Rangers. Esta época havia regressado ao Sunderland.