O avançado do Watford, Troy Deeney elogiou Diogo Jota, recordando que o internacional português era o jogador do Wolverhampton que mais temiam.





"Diogo Jota era o jogador de quem tínhamos mais medo quando defrontávamos o Wolverhampton. O Jiménez é um excelente jogador, o Traoré é extremamente rápido, mas o Jota… É rápido, tem uma excelente técnica e consegue marcar golos. Era assustador", afirmou Troy Deeney no podcast TalkSport."Ele tem 23 anos, vai continuar a melhorar. Ele já atingiu um nível elevado e vai crescer muito mais. Jogar no Liverpool toda as semanas e acostumar-se a esta rotina de vencer regularmente vai-lhe fazer muito bem em termos de mentalidade e vai ajudá-lo a ficar um jogador ainda melhor", afirmou.Diogo Jota tem sido um dos grandes destaques da Premier League esta temporada, somando elogios e fazendo história com a camisola do Liverpool.