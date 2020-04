Jiménez 'manda' Rui Patrício para as limpezas

Desafiado pela Sky Sports para escolher os companheiros de equipa com quem quereria passar a quarentena, Jiménez elegeu Jonny Castro, lateral espanhol, como a melhor companhia. "Temos uma boa amizade", justificou. Mas, para as tarefas caseiras, as escolhas recaíram nos parceiros portugueses. Rúben Neves seria o cozinheiro lá de casa, porque, realçou o mexicano, o médio "gosta de fazer sobremesas". "O Jonny trata das outras refeições", completou. Já a limpeza da casa ficaria a cargo de Rui Patrício: "Cuida sempre da aparência dentro e fora de campo". Moutinho seria quem pregaria partidas, mas também o vencedor dos desafios: "É o nosso jogador mais completo". Adama Traoré era o escolhido para a preparação física. Fácil! A melhor barba da quarentena? "Não é a de um colega, mas do treinador. Nuno!". Outra fácil. Já o pesadelo lá em casa... "Pedro Neto. Fala, fala, fala. Não pára!"