Jiménez na lista do Real Madrid

O ‘Don Balón’ escreve que Zidane pediu a contratação de Raúl Jiménez e explica que o técnico considera o avançado do Wolverhampton o parceiro ideal para Benzema no ataque do Real Madrid. O mexicano, que representou o Atlético antes de rumar ao Benfica, pode assim seguir os passos do compatriota Hugo Sánchez, que jogou nos dois rivais.