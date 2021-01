Jimmy Floyd Hasselbaink: «Mourinho usou-me como exemplo»

Jimmy Floyd Hasselbaink, antigo jogador de Campomaiorense e Boavista, com passagens marcantes pelo Leeds e Chelsea, recorda como Mourinho o dispensou, considerando o caso de Dele Alli muito semelhante ao que viveu em 2004.





"Mourinho usou-me como exemplo. Ele queria mostrar que podia dispensar qualquer jogador. Eu ainda era o artilheiro da equipa, embora nesse ano tivessem contratado dois grandes avançados [Hernán Crespo e Mutu]. Mourinho queria mostrar que era ele quem mandava e usou-me. Naquele ano o Chelsea conquistou a Premier League, mas eu poderia ter ficado", recordou em entrevista ao 'Daily Mail'."Mourinho faz sempre isso. No Tottenham, está a fazer a mesma coisa com o Dele Alli. É assim que ele gere o plantel e alcança sucesso. Não podemos culpá-lo, é um vencedor. Este ano, o Tottenham tem tudo, é a melhor oportunidade que já tiveram para conquistar o título", referiu.Em 2004 Jimmy Floyd Hasselbaink deixou o Chelsea e rumou ao Middlesbrough, onde esteve duas temporadas. Passou ainda pelo Charlton e o Cardiff antes de pendurar as chuteiras.