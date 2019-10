'JLingz': a marca de roupa de Lingard que teve prejuízos de 180 mil euros no primeiro ano

Ver esta publicação no Instagram Been A Pleasure 2018 ? 2019 We Ready @jlingz Uma publicação partilhada por JLingz (@jesselingard) a 31 de Dez, 2018 às 3:06 PST

Nem todos os jogadores conseguem ter um lado empresarial. Prova disso mesmo é Jesse Lingard, extremo do Manchester United, que iniciou uma marca de roupa da sua autoria, mas após o primeiro ano apresenta um prejuízo de 180 mil euros.Com mais de um ano desde o seu surgimento - a 31 de janeiro de 2018 -, a 'JLingz' não tem tido o sucesso que Jesse Lingard desejava, talvez por culpa da época menos conseguida dos red devils no último ano, em que terminou em 6.º lugar, após uma sucessão de resultados irregulares principalmente antes deSe o resultado desportivo estiver correlacionado com o seu negócio de roupa... este ano também pode não vir a ser sorridente em termos de lucro - Manchester United é 7.º, com três vitórias, quatro empates e três derrotas e está com 15 pontos de desvantagem para o líder Liverpool.