João Cancelo: «Cristiano Ronaldo ajudou-me muito»

João Cancelo dividiu o balneário da Juventus com Cristiano Ronaldo e na apresentação do lateral direito como reforço do Manchester City os jornalistas ingleses quiseram saber se CR7 tentou influenciar a sua decisão.





"Ganhei, certamente, um amigo. O Cristiano Ronaldo foi um jogador que me ajudou muito, não só a nível desportivo como a nível pessoal. É uma pessoa extraordinária, para mim é o melhor. Falámos, claro. Somos grandes amigos, mas penso que neste caso foi o melhor para mim. é uma equipa que se adequa mais ao meu estilo de jogo, foi por isso que vim para aqui", afirmou João Cancelo, que sonha em ser o melhor do Mundo na sua posição.