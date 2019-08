João Cancelo: «Estou ansioso por jogar na Premier League»

João Cancelo afirmou esta quinta-feira aos jornalistas, na conferência de imprensa de apresentação coo jogador do Manchester City, estar ansioso por começar esta nova aventura."Foi tudo muito ráqido. Sabia do interesse do Manchester City, mas estava à espera, também gostava de estar na Juventus, apesar do City ser uma equipa que sempre me interessou. Estou muito feliz por estar aqui", afirmou o internacional português, considerando que este é o "clube ideal" para si.Eu e o Bernardo [Silva] conversámos várias vezes. Ele disse-me que o clube era espetacular. Penso que é o clube ideal para mim, para o meu estilo de jogo", confessou, sublinhando a qualidade da liga inglesa."Para mim a Premier League é a melhor do Mundo. Estou muito ansioso por começar. Adoro os estádios, o ambiente. Todas as equipas são muito boas, é a liga mais competitiva do mundo", salientou.