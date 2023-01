João Félix expulso na estreia pelo Chelsea: veja as imagens

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Félix estava a jogar bem e quiçá a ser até o melhor em campo na estreia pelo Chelsea mas recebeu a cartolina vermelha à passagem do minuto 58, por uma entrada dura sobre Tete, do Fulham.O avançado emprestado pelo Atlético Madrid foi lançado como titular pelo técnico dos blues, Graham Potter, cerca de 30 horas depois de chegar a Londres. A estreia estava a ser promissora até ser expulso no encontro da Premier League, em Craven Cottage.