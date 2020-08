João Moutinho atinge marca redonda pelo Wolverhampton

João Moutinho chegou esta quinta-feira, com a titularidade diante do Olympiacos, jogo que se encontra a decorrer, a contar para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, à marca dos 100 jogos realizados pela formação inglesa. Esse registo mereceu destaque por parte do clube, que recorreu à sua página oficial do Twitter para parabenizar o internacional português.





