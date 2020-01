João Virgínia regressa ao Everton

João Virgínia está de regresso ao Everton, depois de ter iniciado a época no Reading, equipa do Championship na qual cumpriu apenas três jogos.

"João Virgínia está de regresso ao Everton, após o empréstimo do guarda-redes ter terminado mais cedo", informou o clube na sua página oficial na Internet.

O guarda-redes português , de 20 anos, disputou apenas as duas primeiras jornadas, em que o Reading perdeu com o Sheffield Wednesday e o Hull City, e foi titular na terceira ronda da Taça da Liga inglesa, na qual perdeu no desempate por penáltis com o Wolverhampton.

O jogador está no Everton desde a última época, quando o clube era ainda treinado por Marco Silva, mas jogou, sobretudo, nos sub-23 dos toffees, embora tenha disputado também um jogo pelos sub-21.

O futebolista fez parte da formação no Benfica, até aos sub-17, antes de se transferir em 2015/16 para os juniores do Arsenal.

Na seleção portuguesa, esteve no Mundial de sub-20, em 2019, e no Europeu de sub-19, em 2018, e já no último ano foi chamado aos sub-21.