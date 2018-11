Joe Cole anuncia fim da carreira aos 37 anos

O médio inglês Joe Cole anunciou esta terça-feira, aos 37 anos, o fim da carreira de futebolista, durante a qual representou clubes como West Ham, Chelsea e Liverpool, além da seleção inglesa.Cole, que representava a equipa norte-americana dos Tamba Bay Rowdies desde 2016, declarou nas redes sociais que, "após 20 anos como profissional, chegou o tempo de pendurar as botas", naquilo que considera ter sido "um sonho tornado realidade".Durante toda a carreira, Joe Cole participou em 716 jogos oficiais e apontou 104 golos, repartidos pelos sete clubes que representou: West Ham, Chelsea, Liverpool, Lille, em França, Aston Villa, Coventry e Tampa Bay Rowdies, dos Estados Unidos.Formado no West Ham, foi no Chelsea que viveu os melhores momentos, pelas mãos do técnico português José Mourinho, no qual participou em 280 encontros e conquistou três campeonatos de Inglaterra, tendo também alcançado uma final da Liga dos Campeões, em 2008, já sob a orientação do israelita Avram Grant.O médio vestiu a camisola da seleção principal inglesa em 56 ocasiões, tendo marcado dez golos, e participou em três edições do Campeonatos do Mundo, na Coreia do Sul e Japão, em 2002, Alemanha, em 2006, e África do Sul, em 2010.Cole pretende "continuar envolvido no jogo" e disse sentir que consegue "oferecer muito enquanto treinador e transmitir toda a experiência de forma a ajudar jovens futebolistas a atingir os seus sonhos".