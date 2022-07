Joe Gomez prolonga ligação com o Liverpool

O central inglês Joe Gomez renovou contrato com o Liverpool ao assinar um vínculo de longa duração, após sete temporadas nos reds, informou esta quinta-feira o emblema da Liga inglesa."Joe Gomez assinou hoje um novo contrato de longo prazo com o Liverpool Football Club. O defesa colocou a caneta no papel no acordo no Centro de Treinamento AXA na quinta-feira para estender o seu período de sete anos com os 'reds' nas próximas temporadas", pode ler-se no sítio oficial do Liverpool.

O central internacional inglês em 11 ocasiões chegou a Anfield proveniente do Charlton Athletic no verão de 2015, tendo disputado, até ao momento, 142 encontros pelo conjunto liderado pelo germânico Jürgen Klopp.

Pelo Liverpool, o colega de equipa do português Diogo Jota conquistou por uma vez a Liga dos Campeões, Liga inglesa, Taça de Inglaterra, Taça da Liga inglesa, Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes. "É obviamente um momento especial para mim e minha família. É um lugar inacreditável para estar. Aos meus olhos, provavelmente um dos melhores [lugares], se não o melhor clube do mundo atualmente. A oportunidade de estender a minha estadia aqui foi uma decisão fácil de tomar, na verdade", expressou Joe Gomez, citado pelo clube de Merseyside.