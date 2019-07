O Newcastle anunciou esta terça-feira a contratação do avançado brasileiro Joelinton ao Hoffenheim, naquela que deverá ser a mais cara aquisição da história dos magpies.Apesar de não terem sido divulgados valores, a imprensa inglesa avança que o jogador, de 22 anos, custou qualquer coisa como 45 milhões de euros.Joelinton, que assinou um contrato válido para as próximas seis temporadas, marcou 11 golos na época passada ao serviço do clube da Bundesliga.