Jogador do Everton furou quarentena e foi apanhado pela polícia

Inglaterra está a organizar-se para tentar conter a epidemia de coronavírus e o governo britânico decretou contenção geral e a proibição de ajuntamentos.





Mas, mesmo assim, a polícia de Manchester deparou-se com Oumar Niasse a furar o isolamento. O avançado senegalês foi apanhado a conduzir, com três pessoas no carro, e acabou por ser detido. Uma testemunha, presente no local, revelou o diálogo entre o polícia à paisana e o futebolista. "O seu comportamento foi vergonhoso. Como jogador da Premier League, acabou de colocar toda a gente em perigo. É uma situação embaraçosa", terá afirmado o agente de segurança, citado pelos meios de comunicação.Mais tarde, a polícia de Manchester emitiu um comunicado a explicar o sucedido e revelou que os ocupantes não usavam cinto de segurança.De referir que Mason Mount, do Chelsea, apareceu recentemente em público a jogar futebol quando era suposto estar em isolamento, dado o surto do novo coronavírus.Em Inglaterra, o primeiro-ministro Boris Johnson foi diagnosticado com Covid-19.