Jogador do Sheffield United transportado de urgência para o hospital após colapsar em campo

O internacional escocês John Fleck, do Sheffield United, foi esta terça-feira transportado de urgência para o hospital, depois de ter colapsado em campo durante o encontro diante do Reading.De acordo com relatos da imprensa inglesa, o jogador de 30 anos caiu no relvado num momento em que não estava a disputar a bola, tendo sido desde logo auxiliado por colegas e pelas equipas médicas. Recebeu assistência durante 10 minutos, antes de ser retirado de maca e ter sido transportado de urgência para o Royal Berkshire Hospital.Segundo o Sheffield, Fleck recuperou os sentidos ainda antes de deixar o estádio. Após o encontro, também o técnico Slavisa Jokanovic falou da situação e tranquilizou os fãs. "Está no hospital, está consciente e até perguntou o resultado. Esperemos que recupere. Está bem, em boas mãos e vamos rezar para que tudo corra bem", disse o treinador, que aproveitou para dedicar o triunfo alcançado (1-0) ao jogador escocês.