Jogador do Wolverhampton assume que testou positivo ao coronavírus

Leonardo Campana, avançado do Wolverhampton, revelou ter testado positivo ao coronavírus há duas semanas mas garantiu também que já está totalmente recuperado.





Nací en un país donde la solidaridad es evidente en momentos muy difíciles como este de aquí. Hace dos semanas di positivo con el #COVID19, pero gracias a Dios me encuentro muy bien. ¡Juntos podemos salir adelante! #QuédateEnCasa, ¡que Dios nos bendiga #Ecuador! pic.twitter.com/8SpnCIsZLX — Leonardo Campana (@LeoCampana9) April 1, 2020

"Há duas semanas testei positivo para Covid-19 mas hoje, graças a Deus, sinto-me muito bem", afirmou o jovem equatoriano da equipa orientada por Nuno Espírito Santo - que conta com oito jogadores portugueses no plantel -, num vídeo publicado no Twitter.Depois de ultrapassar a doença, o jogador de 19 anos disponibiliza-se agora para ajudar os mais necessitados com comida e medicamentos e assim dar o seu contributo no combate à pandemia."Nasci num país onde a solidariedade é evidente em momentos muito difíceis e complicados como este, mas todos juntos podemos seguir em frente. Podem contar com o meu apoio através da Campana Foundation de forma a ajudar várias organizações e comunidades que necessitam de apoio, para distribuir comida e medicamentos. Por favor, fiquem em casa", sublinhou.Recorde-se que Leonardo Campana reforçou o Wolverhampton em janeiro proveniente do Barcelona SC, mas desde aí não cumpriu qualquer jogo oficial pelos wolves.