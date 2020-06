Jogador infetado com a Covid-19 defrontou o Tottenham de José Mourinho na sexta-feira

A Premier League revelou ontem dois resultados positivos nos testes de diagnóstico à covid-19 realizados aos jogadores, na antecâmara do regresso da competição.





"A Premier League pode confirmar que nos dias 11 e 12 de junho foram testados 1200 jogadores e elementos dos clubes. Destes, dois acusaram positivo, de dois clubes diferentes", divulgou, em comunicado.Não foram adiantados mais pormenores mas, entretanto, o Norwich anunciou que um dos infetados é jogador do clube. O Norwich realizou na última sexta-feira um jogo particular com o Tottenham, treinado pelo português José Mourinho.Apesar de não ter sido revelada a identidade do jogador, a BBC e a Sky News, adiantam que o atleta infetado jogou nessa partida.O Tottenham, citado pelos mesmos jornais, diz que nenhum dos seus jogadores testou positivo e que o jogador do Norwich que está infetado "não teve contacto próximo" com ninguém da equipa dos Spurs durante o encontro.