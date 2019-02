Jogador que pisou rosto de Nélson Oliveira escapa a sanção

Arrepiante: o momento em que Nelson Oliveira foi pisado na cara Arrepiante: o momento em que Nelson Oliveira foi pisado na cara

A Federação Inglesa de Futebol (FA) deu conta esta segunda-feira de que não será aberto qualquer procedimento disciplinar ou uma investigação a Tyrone Mings, na sequência do lance entre o jogador do Aston Villa e Nélson Oliveira. Segundo a FA, a decisão deve-se ao facto de o incidente ter sido visto pelo árbitro no momento, algo que no seu entender impede a tomada de qualquer decisão posterior.Lembre-se que Nélson Oliveira teve de ser substituído na sequência do lance , tendo este domingo sido operado ao rosto para debelar as lesões sofridas . Do lance, refira-se, não resultou qualquer punição disciplinar a Mings por parte da equipa de arbitragem, que entendeu aquele lance como sendo algo fortuito.