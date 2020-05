Jogadores da Premier League não querem voltar aos treinos e já começaram a avisar os clubes

A Premier League continua a somar obstáculos à retoma da competição. De acordo com o Daily Mail, muitos jogadores, entre os quais algumas das maiores estrelas do futebol inglês, estão a informar os respetivos clubes que não pretendem regressar aos treinos na próxima segunda-feira, como está agendado.





De acordo com a imprensa britânica, os atletas continuam com muitas reservas se as condições atuais e a evolução da pandemia de Covid-19 permitem a retoma do futebol.Os jogadores estarão a manter conversas num grupo de Whatsapp, onde têm demonstrado o seu desagrado pelo regresso aos trabalhos já no próximo dia 18. Os atletas consideram que não estão a ser ouvidos e as suas opiniões não estão a ser levadas em conta na discussão pelo retorno do futebol, em Inglaterra.Os próximos dias vão definir a situação, mas para já, continua a não existir total certeza de que os treinos possam ser retomados já na próxima segunda-feira.