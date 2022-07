Jogadores da Premier League sem vacina contra a Covid-19 estão a ser ignorados no mercado

Há jogadores da Premier League que estão a ser ignorados neste mercado de transferências por não estarem vacinados contra a Covid-19, adianta o jornal 'The Telegraph'.Os clubes consideram que os futebolistas nesta situação representam encargos acrescidos e assim que é sabida a condição dos mesmos numa negociação "o telefone deixa de tocar", segundo dá conta uma fonte ao diário britânico. Os clubes preveem um aumento do número de casos no inverno e, consequentemente das restrições, e estão a prevenir-se desta forma.Ruben Loftus-Cheek e N’Golo Kanté são dois desses casos mais visíveis. Os médios inglês e francês já ficaram de fora da digressão do Chelsea nos Estados Unidos devido à ausência de vacinação e o governo dos EUA obriga a que todos aqueles que entrem no seu território estejam vacinados contra o novo coronavírus.