Jogadores de Mourinho foram apanhados a treinar juntos na rua e volta a estalar a polémica

Apenas duas semanas depois de José Mourinho ter estado no centro de uma polémica, por ter dado um treino a alguns jogadores do Tottenham num espaço público em Londres, eis que os spurs voltam a ser acusados de não respeitar o distanciamento social e as regras do confinamento.





Serge Aurier, defesa marfinense de 27 anos, partilhou no Instagram um vídeo onde aparece a treinar com o colega de equipa Moussa Sissoko num espaço público.Aurier apagou, entretanto, o vídeo, mas na publicação o jogador, que estava de máscara, aparece a fazer sprints e sentado ao lado de Sissoko, sem respeitar o distanciamento social.Um porta-voz do Tottenham revelou, em declarações reproduzidas pelo jornal 'Dailymail', que o clube vai falar "com os dois jogadores em causa".