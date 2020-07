Jogadores do Arsenal regressaram ao som de Motörhead e a internet 'fechou'

O triunfo do Arsenal frente ao Liverpool, por 2-1, ficou marcado por um momento inusitado e que, entre os adeptos gunners, se tornou imediatamente viral, motivando uma série de 'memes' e brincadeiras nas redes sociais.

No regresso das equipas ao relvado depois do intervalo, na instalação sonora do Emirates Stadium ouviu-se a música 'The Game', dos Motörhead, que ironicamente é o tema oficial do popular lutador de wrestling Triple H, da WWE.

Os comentários foram-se sucedendo mas a verdade é que inspirados pelo tema, os pupilos de Mikel Arteta conquistaram mesmo os 3 pontos frente ao já campeão Liverpool.