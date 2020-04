Jogadores do Tottenham pedem desculpa após treino na rua: «Não fomos um bom exemplo»

Serge Aurier e Moussa Sissoko, jogadores do Tottenham que treinaram juntos fora de casa sem respeitar o devido distanciamento social - algo que é nesta altura proibido no Reino Unido por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus - emitiram um comunicado conjunto onde pedem desculpas pelo sucedido.





Nesta altura, no Reino Unido as pessoas só podem desenvolver atividade física no exterior da sua residência sozinhas ou com pessoas que morem na mesma casa.O problema é que os dois futebolistas foram treinar juntos e Serge Aurier partilhou um vídeo no Instagram (que entretanto apagou) onde se via os dois a praticarem sprints e depois sentados lado a lado, sem respeitarem o distanciamento social."Pedimos desculpa por não termos dado o exemplo. Reconhecemos que, enquanto futebolistas profissionais, temos a responsabilidade de ser modelos a seguir, particularmente nesta fase complicada que o mundo atravessa", admitiram os dois jogadores no comunicado."Temos de respeitar as indicações do governo no sentido de minimizar a perda de vidas durante esta pandemia. Não conseguimos agradecer o suficiente o trabalho dos profissionais de saúde, por isso vamos fazer uma doação financeira para mostrar o nosso apoio pelo seu esforço", acrescentaram no mesmo documento.Recorde-se que esta foi a terceira vez que elementos dos spurs foram apanhados a treinar no exterior, sem respeitar as medidas de segurança impostas pelo governo. Primeiro foi José Mourinho, que deu uma sessão de treino a alguns jogadores num parque público; depois Ryan Sessegnon e Davinson Sanchez foram apanhados a correr lado a lado.