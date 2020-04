Jogadores do Tottenham recebem salário de abril na totalidade

O 'Telegraph' adianta que os jogadores do Tottenham irão receber a totalidade dos seus salários de abril, isto pese embora o impasse que se gerou nos últimos tempos entre futebolistas e a direção quanto à redução dos seus vencimentos por conta do surto do coronavírus. De acordo com aquela publicação, a ideia da direção presidida por Daniel Levy passava por um corte salarial, ao passo que os futebolistas estariam mais inclinados para uma 'retenção', que posteriormente poderia ser devolvida.





Como o impasse não foi resolvido, os spurs avançaram para o pagamento integral dos vencimentos dos seus futebolistas, ao contrário de outros clubes, como o Arsenal, que cortou em 12,5% o vencimento dos seus futebolistas , ou West Ham, Watford, Southampton, Sheffield United e Aston Villa, emblemas que optaram para via da 'retenção'.Lembre-se que Daniel Levy há cerca de um mês pediu para que os seus jogadores aceitassem o corte nos salários, isto numa altura na qual havia anunciado a intenção de reduzir em 20% a remuneração de 550 diretores e empregados. Bastante criticado na altura, Daniel Levy voltou atrás na decisão e manteve todos os vencimentos à espera de um acordo posterior que até agora não surgiu.