Bournemouth-Crystal Palace foi o segundo jogo mais visto de sempre da história da Premier League

Bournemouth e Crystal Palace são dois clubes modestos na Premier League, mas este sábado fizeram história. O jogo entre ambos, que terminou com a vitória do Palace por 2-0, tornou-se no segundo jogo com maior audiência de sempre na Premier League. Chegaram a estar mais de 3,9 milhões de pessoas a assistir ao encontro ao mesmo tempo, numa média de 3,6 milhões de espectadores.





A explicação é relativamente simples e poder tornar-se um caso de estudo. O encontro foi transmitido pela BBC, em sinal aberto, por determinação do Governo britânico por causa da pandemia de Covid-19.Foi a primeira vez, desde 1988, que a BBC exibiu um jogo da primeira divisão do Campeonato Inglês.A maior audiência da história da Premier League aconteceu em abril de 2012, quando o Manchester City venceu o Manchester United e ficou próximo de conquistar o título inglês daquele ano. O pico da transmissão na altura foi de 4 milhões de espectadores.