Jogos em Inglaterra podem vir a ser mais curtos, com mais substituições e em campos neutros

A Associação Profissional de futebolistas ingleses propõe que o tempo de jogo possam vir a ser mais curtos, no regresso da Premier League. A ideia foi avançada pela diretor-executivo Gordon Taylor, que dá conta que "os jogadores estão preocupados" com a segurança, quando a competição for retomada.





"Não são estúpidos. Precisam de saber que é seguro voltar a jogar, é a sua decisão. Não sabemos qual vai ser o futuro, mas conhecemos as propostas que fazemos, as ideias que dirigimos, a possibilidade de fazer mais substituições, partidas cujas metades não durem 45 minutos e campos neutros", deu conta Gordon Taylos, em declarações à BBC Radio 4.O responsável pela Associação Profissional de futebolistas ingleses defende, contudo, que o objetivo sempre foi poder retomar a Premier League nas mesmas circunstâncias em que terminou, mas não sabe se tal será possível. "Idealmente, querem manter a integridade da competição, jogar em casa e fora e ter o mesmo plantel que antes da paragem. Há muitos argumentos para todos, mas mais importante que tudo está o seguinte: Pode acabar-se o campeonato com segurança?", questionou.