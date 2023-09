John Terry cobra mais de 100 euros por autógrafo e quase 600 por... um jantar

John Terry, ex-central do Chelsea, está a cobrar 116,4 euros por um autógrafo e um valor a rondar os 582 euros por um jantar. Isto porque o antigo internacional inglês, que atualmente trabalha na Academia dos blues, faz parte de um tour individual, lançado pela 'Knock Out Memorabilia', por diferentes cidades de Inglaterra.De acordo com o 'The Telegraph', o preço do ingresso geral para um evento em Birmingham começa nos 29,1 euros. No entanto, se os adeptos quiserem um autógrafo do ex-jogador têm de desembolsar mais 116,4 euros. Para além disso, há ainda a possibilidade de pagar 582 euros pelo 'pacote de patrocínio', que dá a 10 pessoas a oportunidade de jantar com Terry e ainda um autógrafo e uma fotografia do antigo defesa inglês, que conta com mais de 700 jogos oficiais pelo Chelsea.Não se sabe para que serão utilizados os lucros dos eventos, segundo a mesma fonte.