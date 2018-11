Jokanovic: «Sou um fantástico treinador... os jogadores é que têm de trabalhar mais»

O Fulham está em último na Premier League e a culpa é de todos... menos do treinador. Pelo menos é isso que acha o próprio técnico, o sérvio Slavisa Jokanovic. Questionado em face da má fase da equipa londrina, que vai já em seis derrotas consecutivas, o treinador está em risco de perder o seu trabalho, mas na hora de abordar a situação decidiu puxar dos galões para se elogiar e... culpar os jogadores."Depois do jogo com o Huddersfield disse aos jogadores: 'ouçam, eu sou um treinador fantástico. Fiz um trabalho com a minha equipa técnica e com os analistas, pois conseguimos prever tudo o que iria acontecer'. Mas não conseguimos ficar com nenhuma bola, não encontrámos espaços, não conseguimos ter segundas bolas. Por isso a mensagem é clara: temos de nos esforçar mais pelo resultado. Temos de mostrar espírito, temos de forçar juntos. Temos de ser positivos e encontrar uma solução. O meu trabalho é organizar a equipa, não é gritar aos jogadores para correr, sprintar ou atacar o espaço. Sei que ficaram algo magoados pela forma como falei, mas temos de ser adultos e assumir responsabilidades. Não podemos vender a nossa pele ao desbarato", frisou o técnico.Pela frente há agora um duelo com o Liverpool, o terceiro colocado, e o sérvio só pede que os jogadores ganhem... por si. "Trabalho há muitos anos com esta equipa, a direção sabe como trabalho, que não me rendo e que não tenho medo de qualquer especulação. Não gosto de ir a outro sítio, a outro estádio, e ser vítima e não ter a oportunidade de ganhar o jogo. Aos jogadores digo. 'Dêem-me uma oportunidade para ganhar, sendo bravos e a dar o máximo, pois independentemente do resultado irão fazer-me sentir orgulhoso, assim como a vocês e às vossas famílias", concluiu.