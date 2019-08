José Gomes consegue a primeira vitória no Championship à terceira jornada

O Reading, do treinador português José Gomes, conseguiu este domingo os primeiros pontos na 2.ª Liga inglesa, ao vencer na receção ao Cardiff por 3-0, em jogo da terceira jornada.

A equipa, que tinha perdido nas duas primeiras rondas, com Sheffield Wednesday (3-1) e Hull City (2-1), venceu o Cardiff com golos do romeno George Puscas (25 e 40 minutos) e de John Swift (83'), e ainda falhou um penálti, por Meite.

José Gomes, que foi treinador até metade da última época no Rio Ave, assumiu os destinos do Reading em dezembro de 2018, ajudando a equipa a garantir a manutenção no Championship.