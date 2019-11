José Mourinho: «A qualidade da equipa e da academia entusiasmou-me»

José Mourinho mostrou-se "entusiasmado" por poder trabalhar no Tottenham. O treinador português, que se encontrava desempregado desde que tinha deixado o Manchester United, há sensivelmente um ano, foicomo novo técnico dos 'spurs', sucedendo no cargo a Mauricio Pochettino."Estou entusiasmado por me juntar a um clube com tão grande legado e com adeptos tão apaixonados. A qualidade da equipa e da academia entusiasmou-me e fiquei atraído por poder trabalhar com estes jogadores", afirmou Mourinho, citado pelo clube londrino.Mourinho recebeu várias propostas neste período 'sabático', mas foi recusando os sucessivos convites, pois, como chegou a dizer, estava à espera do projeto certo. Chegou a ser apontado ao Real Madrid, Bayern Munique, Benfica, Inter, Borussia Dortmund, entre outros.