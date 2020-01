José Mourinho afinal é... argentino

Não, José Mourinho não trocou de nacionalidade nesta época natalícia, continua a ser português – a revista oficial do Tottenham é que teve um erro que nem uma criança cometeria, literalmente. Nesta última edição, a magazine júnior dos spurs fez a apresentação de Mourinho como o novo treinador deste clube inglês, mas no quizz do final da revista, quando perguntavam de onde era natural o técnico, nas soluções, a resposta certa vinha como... Argentina.

Quem ‘descobriu’ esta verdadeira ‘gaffe’ foi um menino de apenas nove anos, que não queria acreditar no que estava a ver. "Eu esfreguei os olhos muitas vezes para perceber se estava mesmo a ver bem. O pior é que estava mesmo. O responsável por isto devia levar um cartão vermelho! A resposta é fácil e esta situação é embaraçosa para todos", disse este ‘mini-fã’ ao ‘The Sun’.

Mas como é que a solução é Argentina, se as três opções de resposta à pergunta eram Portugal, Espanha e Brasil? A explicação é tão fácil que é feita por outro jovem assinante desta revista. "Devem ter confundido com o nosso antigo treinador, o Mauricio Pochettino. Provavelmente, o clube está com saudades dele. O nosso treinador agora é o José Mourinho e é de Setúbal, Portugal!", clarificou o menino, de apenas 12 anos.