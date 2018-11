José Mourinho: «Ao intervalo podíamos estar a perder por 5 ou 6-2»

Depois da, José Mourinho considerou que a equipa teve muita sorte por não chegar ao intervalo com uma larga desvantagem. O treinador revelou inclusive o que disse aos jogadores ao intervalo."Disse ao intervalo que eu era o treinador mais sortudo da Premier League, numa parte em que podia ter estado 5-2 ou 6-2. Fomos defensivamente horríveis. Como equipa não pressionámos e não fizemos nada do que fizemos durante a semana. As pessoas que viram este jogo não vão acreditar no nosso trabalho árduo esta semana. A primeira parte foi um desastre", disse Mourinho depois do jogo."A segunda parte foi muito melhor. Criámos muitas oportunidades e merecíamos marcar antes dos 92 minutos. Comecei a segunda parte com um espírito positivo. Disse que era impossível jogar pior do que jogámos, por isso a segunda parte ia ser melhor de certeza", referiu.