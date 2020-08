José Mourinho 'apanhado' com o Football Manager 2020 instalado no portátil

Atentos a todos os pormenores, os utilizadores das redes sociais não deixaram de destacar um aspeto curioso de uma das imagens do documentário 'All or Nothing', dedicado a mostrar todos os bastidores da temporada do Tottenham. O pormenor em causa foi registado na primeira palestra, na mesma onde José Mourinho chamou Dele Alli de "preguiçoso do c...", e mostra o vídeojogo Football Manager 2020 instalado no computador do técnico. A imagem ganhou grande destaque nas redes sociais, com muitos fãs da conhecida saga a considerem agora José Mourinho como "um de nós".





Conhecido pela sua extensa base de dados, o Football Manager 2020 é utilizado de forma recorrente por alguns clubes para captar talentos e também reunir informações sobre alguns jogadores. Ao que parece, o Tottenham e José Mourinho fazem parte desse lote...