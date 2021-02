José Mourinho após a derrota com o Everton: «5-4 é hóquei, não futebol»

O Tottenham perdeu por 5-4 em Liverpool, diante do Everton, num jogo eletrizante que só ficou decidido no prolongamento com um golo de Bernard. O resultado deixa a equipa de José Mourinho fora de Taça de Inglaterra e, após o encontro, o técnico português disse que era um resultado digno de "hóquei, não futebol".





"Se vir isto num treino, mando os jogadores para o balneário porque não estão a defender. Assim, 11 contra 11, é uma desgraça", afirmou Mourinho, na flash-interview.Em 2014, então no Chelsea, o português 'rebentou' assim a defesa do Arsenal que também perdeu por 5-4 com o Tottenham. Agora, no outro lado da barricada, o técnico, a cumprir o jogo 981 da carreira, mostrou a outra face. "Gostei... e não gostei. Criámos, tivemos bons movimentos, oportunidades e marcámos. Mostrámos caráter mas o futebol atacante só vence se não fizeres mais erros do que os que crias. Foi o rato e o gato. O rato foram os nossos erros e o gato foi como os compensámos", explicou Mourinho, que não sofria cinco golos desde 2015, quando o Chelsea foi batido pelo... Tottenham de Pochettino na liga.