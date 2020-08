José Mourinho aprende coreano para falar com Son Heung-min

O documentário 'All or Nothing', produzido pela Amazon e que revela os bastidores do Tottenham, estreia apenas na segunda-feira com os três primeiros episódios no Reino Unido mas já são conhecidos alguns detalhes da série.





O mais recente é que o técnico português José Mourinho revelou na série que está a aprender coreano para poder comunicar mais facilmente com o avançado Son Heung-min ."A comunicação é muito importante quando estou com o grupo falar a língua das pessoas que integram um clube é algo que mostra respeito pela cultura do próprio clube. Tento falar com os jogadores na própria língua deles, por isso estou a aprender coreano", explica o Special One.Son Heung-min, de 28 anos, está em Inglaterra desde 2015, mas chegou à Europa em 2008 para jogar no Bayer Leverkusen. O avançado fala bem inglês, mas ainda assim Mourinho quer aprender a língua coreana e juntá-la ao português, espanhol, catalão, inglês, francês e italiano, idiomas que já domina.