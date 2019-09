José Mourinho avisa Chelsea: «Quando a derrota torna-se um hábito deixam de ser grandes»

José Mourinho esteve 'intratável' este domingo e aproveitou o papel de comentador desportivo pela Sky Sports para disparar em várias direções. Se o Manchester United já havia sido visado pelo técnico português, o Chelsea não se pôde ficar a rir. Para o treinador, os blues arriscam perder o estatuto de clube grande.





"Espero que não se habituem a perder, isso é o mais importante", garantiu o técnico setubalense. "Quando começas a aceitar as derrotas só porque a tua equipa jogou bem e os teus jogadores deram o seu melhor, no que diz respeito a aplicação e compromisso... quando começa a tornar-se hábito, clubes grandes deixam de ser clubes grandes", garantiu, mostrando-se incomodado com os aplausos dos adeptos do Chelsea no final da partida com o Liverpool, a segunda derrota em Stamford Bridge em seis dias."Penso que não deveriam habituar-se a isso. Mas penso que significa que os adeptos estão prontos para o que a temporada vai ser para eles. Estão prontos para suportar um dos melhores profissionais com o qual trabalhei, um treinador com potencial", referiu Mourinho sobre Lampard, antes da conclusão. "Os números dizem que o Liverpool está 10 pontos à frente do Chelsea. Eles não vão lutar pelo título."