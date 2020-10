José Mourinho coloca sete jogadores na porta de saída

Conseguida a contratação de Carlos Vinícius, José Mourinho pretende adicionar um último reforço do plantel do Tottenham e, segundo o 'Football Insider', os spurs estarão dispostos a libertar sete jogadores para garantir os fundos necessários, mas também para libertar um pouco o plantel, que em certas posições conta com um excesso de soluções.





Os jogadores em causa são Juan Foyth (deve rumar ao Villarreal), Danny Rose, Serge Aurier, Cameron Carter-Vickers, Paulo Gazzaniga, Ryan Sessegnon e Jack Clarke. De todos os citados, apenas estes dois últimos devem sair por empréstimo, ao passo que todos os outros deverão rumar a outras paragens em definitivo.Quanto ao reforço pretendido pelo técnico português, em Inglaterra tem-se falado insistentemente em Milan Skriniar, defesa central do Inter Milão, por quem os italianos pedem uma (ainda) proibitiva verba de 50 milhões de euros.