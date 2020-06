José Mourinho: «Com ou sem adeptos pontos estão aí para ganhar»

Faltam apenas seis dias para o regresso da Premier League e logo com um escaldante Tottenham-Manchester United. Após o jogo de preparação com o Norwich, que os Spurs perderam por 2-1, José Mourinho lamentou a ausência de adeptos, mas garantiu que isso não vai impedir o Tottenham de lutar sempre pela vitória.





"Fizemos este jogo com o Norwich para termos a perceção do que é jogar num estádio vazio. Agora vamos continuar a trabalhar normalmente. Não vamos fazer mais jogos de preparação, porque é arriscado [em termos de lesões], mas vamos trabalhar no duro. Os pontos estão aí para lutarmos por eles. Com ou sem adeptos, temos de conquistar os pontos dentro de campo. E tanto nós, como o Manchester United, vão lutar por eles", afirmou, ao canal do Tottenham.O Tottenham ocupa o oitavo lugar da Premier League, com 41 pontos, menos quatro que o Manchester United, quinto classificado, com 45. O confronto entre os dois emblemas está marcado para a próxima sexta-feira, às 20h15.