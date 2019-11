José Mourinho convida apanha-bolas para almoço do Tottenham

José Mourinho não esquece o apanha-bolas da partida frente ao Olympiacos, cuja rápida ação a repor a bola em jogo permitiu ao Tottenham chegar ao empate frente à formação de Pedro Martins. O técnico português, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Bournemouth, surpreendeu os jornalistas presentes ao garantir que o almoço da equipa, este sábado, vai contar com um convidado especial: nada mais do Callum Hynes, o apanha-bolas que foi alvo de um cumprimento e um abraço de José Mourinho em pleno New Tottenham Hotspur Football Stadium.





"Ele vem almoçar connosco antes do jogo. São dias felizes para o míudo e talvez possamos proporcionar-lhe memórias fantásticas para o resto da sua vida", afirmou o técnico português.O jovem, de 15 anos, em declarações à imprensa inglesa, confessou estar a viver momentos de sonho. "É surreal. Estava só a fazer o meu pepal e ainda não consigo acreditar no que aconteceu. Nem sequer vi o golo. Estava atarefado à procura da bola que saiu fora do terreno de jogo e depois ouvi as bancadas. Voltei-me para trás e Harry Kane estava a celebrar. Só depois, na repetição do écrã do estádio, vi o que aconteceu. Podem ver pelo meu sorriso que foi incrível", precisou o jovem inglês, elogiando José Mourinho. "Ele não precisava de ter feito aquilo. Foi muito simpático ter vindo ter comigo. Fez o meu dia, a minha vida... adoro os spurs e foi um momento incrível que nunca esquecerei."