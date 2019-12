José Mourinho critica calendário: «É um crime, vai contra as regras da fisiologia»

José Mourinho criticou duramente o calendário da Premier League no período natalício, nomeadamente a sobrecarga de jogos que existe. Após o triunfo de hoje ( 2-1 ) sobre o Brighton, o Tottenham volta a entrar em ação no sábado em Norwich, numa série de quatro encontros em 11 dias que terminará no dia de Ano Novo."É um crime estarem a jogar novamente a 28, vai contra todas as regras da fisiologia e biologia. Mas é assim e agora temos três jogadores castigados, é completamente injusto", começou por dizer o treinador português, referindo-se às ausências de Son Heung-Min (viu vermelho na ronda anterior e cumpre três partidas), Moussa Sissoko e Harry Winks (viram ambos o quinto amarelo da temporada).Concretamente sobre o encontro de hoje, Mourinho destacou a atitude da sua equipa rumo à reviravolta. "Não começámos muito bem e eles marcaram. Mas o nosso espírito foi fantástico. Fizemos alguns acertos para a segunda parte, ficámos em igualdade numérica a meio-campo e isso deu-nos mais posse de bola. Foi difícil até ao fim mas muito importante. Não podíamos perder dois jogos de seguida e o rácio de trabalho foi muito elevado. Disse aos rapazes para darem tudo o que tinham", vincou.