José Mourinho elogia DeGea e... Jorge Mendes

José Mourinho não poupa nos elogios quando fala de David De Gea. O guarda-redes, que o treinador garante ser "o melhor do Mundo", tem em mãos uma proposta para continuar no Manchester United e o técnico acredita que tudo vai terminar bem.O espanhol protagonizou uma defesa de encher o olho no jogo com o Young Boys, para a Liga dos Campeões, que os red devils venceram por 1-0, ao cair do pano. "Durante 92 minutos, se estivesse lá o David ou eu era igual. Eu também sei dar um pontapé numa bola, ele fez zero defesas, por isso se lá estivesse eu daria no mesmo. Foi uma performance tranquila, mas com uma defesa que só o melhor guarda-redes do Mundo consegue fazer. Quando ele precisa de tocar na bola, é o melhor", elogiou."Ele quer ficar e eu quero que ele fique, é o jogador com o nível que pretendemos no Manchester United. O Manchester United precisa dos melhores jogadores do Mundo e nós temos o melhor guarda-redes do Mundo", prosseguiu, elogiando depois Jorge Mendes, que também é o seu representante. "O empresário quer que ele fique, a direção também. O empresário dele não é do tipo que manipula, como outros fazem. Ele deixa-o pensar e decidir por si. A questão é acertar os detalhes do contrato. Acredito que as tudo vão acabar bem."