José Mourinho faz 'mea culpa': «Aceito que as minhas ações não tenham sido corretas…»

José Mourinho fez notar, esta quarta-feira, a sua posição acerca da polémica instalada após ter sido 'apanhado' pela imprensa inglesa num parque em Londres a orientar uma sessão de treinos ao médio francês Tanguy Ndombélé, que contou ainda com a presença de Davinson Sanchez e Ryan Sessegnon, em pleno período de isolamento social, face à pandemia de Covid-19.





Em declarações exclusivas ao '', o técnico dos spurs pediu desculpa pela atitude tomada e pediu para que todos continuem a seguir as recomendações oficiais."Aceito que as minhas ações não tenham sido corretas nem de encontro com o protocolo do governo. Só devemos ter contacto com as pessoas com quem vivemos", afirmou."É vital que todos nós façamos a nossa parte e possamos seguir as instruções do governo para ajudar os nossos heróis de saúde e salvar vidas", concluiu.