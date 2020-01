Mourinho e a situação de Eriksen: «Isto não deveria estar a acontecer no dia 25 de janeiro...»

José Mourinho não convocou Christian Eriksen para a partida deste sábado com o Southampton, relativa à Taça de Inglaterra, e na conferência de imprensa os jornalistas perguntaram ao treinador português se por esse facto se pode ler que o dinamarquês está de saída do Tottenham.





"Podem ler o que quiserem, eu não quero dizer nada sobre esse assunto. Apenas posso dizer que isto não deveria estar a acontecer no dia 25 de janeiro e não é por culpa do Tottenham que estamos nesta situação", afiançou Mourinho, depois do empate.Eriksen termina contrato com o Tottenham no final da época e não aceita renovar. Se sair agora, os spurs ainda recebem algum dinheiro, mas se só o fizer no final da temporada, sai a custo zero. Fala-se no interesse do Inter, mas até agora não houve acordo."Desde que cheguei o Ericksen está a comportar-se de forma muito, muito profissional, comigo e com a equipa. O Tottenham não pode ser culpado desta situação; estar a 25 de janeiro numa situação destas não é bom", adiantou Mourinho.Sobre o jogo (1-1), o técnico - que amanhã cumpre o 57.º aniversário - reconheceu que a sua equipa fez "coisas boas". "O resultado não é perfeito, mas mantém-nos vivos. Claro que não precisamos de mais um jogo, mas é melhor jogar do que não jogar. Estamos na competição."