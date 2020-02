José Mourinho: «Não temos um avançado»

Depois de mais uma derrota frente ao Chelsea, José Mourinho lamentou a falta de opções na frente de ataque do Tottenham. "Estou muito orgulhoso dos jogadores, deram tudo, mas não temos um avançado. Os nossos jogadores da frente não são avançados, estão a dar sinal de fadiga. Cometemos alguns erros, não conseguimos marcar antes do Chelsea, mas na parte final do jogo sentimos que o Chelsea estava com medo do 2-1. Precisávamos daquela força lá na frente e não tivemos", afirmou o treinador português no final do encontro.





E prosseguiu: "Criámos oportunidades mas tivemos de nos adaptar, trocar posições, não temos um finalizador, mas fizemos uma boa exibição e devíamos ter aproveitado o contra-ataque. Os jogadores continuaram a tentar até ao último segundo".Sobre o regresso a Stamford Bridge, Mourinho sublinhou não ter sentido... "nada". "Estava somente focado no jogo", limitou-se a dizer.