José Mourinho: «Nuno Espírito Santo é muito melhor treinador do que jogador»

O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, recebe este domingo o Tottenham, de José Mourinho, em jogo a contar para a 17.ª jornada do campeonato inglês, num duelo verdadeiramente... português.Na antevisão ao encontro entre lobos e spurs, José Mourinho elogiou o homólogo português, afirmando que "é muito melhor" como treinador do que quando era jogador profissional."Ele está a receber alguns créditos pelo trabalho que está a fazer. Na minha opinião, não é suficiente. Que trabalho fantástico. É muito melhor treinador que jogador. Não estou a dizer que era um mau jogador, mas é muito melhor a treinar", referiu o 'Special One', esta sexta-feira.No capítulo tático, José Mourinho não duvida que a equipa orientada por Nuno Espírito Santo é "uma das melhores", apontando mesmo: "Os jogadores são perfeitos para o 'puzzle'. Acho que é um treinador de topo. Não podes estar na Premier League se não fores de topo", finalizou.Relembre-se que José Mourinho foi treinador de Nuno Espírito Santo no FC Porto, entre 2002 e 2004, onde conquistaram dois campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Taça UEFA, uma Supertaça Cândido Oliveira e ainda uma Liga dos Campeões.