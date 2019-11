José Mourinho: «O que posso prometer? Paixão pelo meu trabalho mas também pelo clube»

As primeiras imagens de Mourinho a treinar o Tottenham



José Mourinho não defraudou os adeptos do Tottenham esta quarta-feira, na primeira entrevista como técnico da formação inglesa. O treinador português utilizou sobretudo a palavra "paixão" para definir o seu novo desafio no Reino Unido."Não podia estar mais feliz e se não estivesse feliz não estaria aqui", começou por disparar à Spurs TV. "O que posso prometer? Paixão - pelo meu trabalho mas também paixão pelo clube. É um privilégio quando um treinador chega a um clube e sente esta felicidade em relação aos jogadores com quem vai trabalhar", garantiu o sucessor do argentino Pochettino."Não há palavras para este momento. Não tenho palavras sobre ser o treinador principal do Tottenham. Jogar aqui, em White Hart Lane, sempre foi duro mas belo. É um dos sítios que me despertava paixão mas também respeito", garantiu Mourinho, que assinou um contrato válido para as próximas três épocas e meia, e fez questão de puxar pelo passado "Sempre falei do potencial deste clube. Sempre falei sobre a qualidade dos jogadores. Sempre falei do trabalho magnífico que o clube vem fazendo. Gosto desta equipa e ao olhar para os jovens jogadores... não há um treinador no Mundo que não goste de jogadores jovens e ajudá-los a desenvolverem-se. O problema é que por vezes existem clubes cujo trabalho de formação não é bom o suficiente para produzir jogadores de qualidade. Mas olho para a nossa história e vejo que esta academia está sempre a render talentos para a equipa principal", explicou o técnico. "Claro que estou entusiasmado em trabalhar num clube com este perfil", prometeu.José Mourinho já orientou a primeira sessão de trabalho com os jogadores do Tottenham esta quarta-feira, que elogiou as instalações do clube inglês. "Dizer que é um estádio bonito é ser humilde. Temos de dizer o melhor estádio do Mundo. E as instalações de treino só encontram paralelo em algumas equipas de futebol americano."O Tottenham está atualmente em 14º lugar na Premier League mas Mourinho já olha para cima. "Sabemos onde estamos e sabemos que não fazemos parte. Vamos simplesmente entrar jogo a jogo. O próximo vamos querer vencer, o seguinte será igual, até ao último. No final da temporada veremos onde estamos mas tenho a certeza que estaremos numa posição diferente daquele em que estamos hoje", prometeu, finalizando: "Estou entusiasmado com este desafio e com a responsabilidade de trazer felicidade a todos os que amam este clube."