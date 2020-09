José Mourinho bem claro: «Eu quero um avançado. A equipa precisa de um avançado»

O treinador do Tottenham, o português José Mourinho, revelou esta sexta-feira que exigiu à direção do clube a contratação de uma ponta de lança para a próxima temporada, para fazer dupla na frente com o futebolista Harry Kane.

"Eu quero um avançado. A equipa precisa de um avançado. Que fique bem claro que o clube sabe disso e o clube está a tratar disso. Acredito que vamos contratar alguém. A direção sabe que é necessário fortalecer o plantel", afirmou José Mourinho, em conferência de imprensa, em Londres.

O português explicou que não quer contratar alguém para substituir Kane, mas sim para atuar ao lado do internacional inglês e grande estrela dos spurs. "Ele [Kane] é um dos melhores avançados do mundo. É o melhor a atuar em Inglaterra. Não quero alguém que o possa render quando não joga, quero alguém que possa jogar ao seu lado e fazer golos", disse.



Além de Kane, Mourinho conta também Son Heung-min, Lucas Moura e Steven Bergwijn na linha de avançados da equipa.

O Tottenham estreia-se domingo na nova edição da Premier League com uma receção ao Everton, clube em que atuam os portugueses André Gomes e João Virgínia.